Central Anthony chamado e André Horta de fora dos eleitos de Rúben Amorim

O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, chamou este sábado Anthony para a deslocação ao terreno do Marítimo, domingo, da 23.ª jornada da Liga NOS, e deixou de fora André Horta.

O jovem defesa central (20 anos) Anthony, habitual aposta na equipa B dos minhotos, volta a estar integrado numa convocatória de Rúben Amorim, que não pode contar com outros três centrais: o castigado Bruno Wilson e os lesionados Wallace e Tormena.

No caso de Tormena, é uma baixa inesperada, já que o brasileiro tinha regressado recentemente, após um mês de ausência devido a lesão, tendo mesmo estado no banco na quarta-feira, diante do Rangers (derrota por 1-0, em casa, e eliminação da Liga Europa).

Nota ainda para a saída de André Horta, que praticamente não tem sido opção para o técnico, e Pedro Amador, e para a chamada de um terceiro guarda-redes, Ricardo Velho.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e Marítimo, 13.º, com 24, defrontam-se a partir das 17H30 de domingo, no Estádio do Marítimo, num jogo que vai ser arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Ricardo Velho.

Defesas: Anthony, David Carmo, Bruno Viana, Sequeira, Esgaio, Raul Silva e Diogo Viana.

Médios: Fransérgio, João Novais e Palhinha.

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.