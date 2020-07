Central Guilherme assina contrato profissional com o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou ter segurado mais um jovem da formação com um contrato profissional. Neste caso, o defesa-central Guilherme assinou um vínculo válido até 2022 com os arsenalistas.





O jovem tem 19 anos e, imagine-se, pertence aos quadros do Sp. Braga há... 12! Na temporada 2019/20 esteve essencialmente ao serviço dos sub-19, tendo feito 25 jogos e um golo, às ordens de Artur Jorge. Chegou ainda a cumprir uma partida pelos sub-23, escalão para o qual foi promovido para a nova temporada."Sabia que ia acontecer mais tarde ou mais cedo. Trabalhei muito para isto e agora é dar continuidade aquilo que tenho vindo a fazer. O trabalho compensa sempre", disse, em declarações aos meios do Sp. Braga."Cada vez que começa uma época a motivação tem de estar sempre lá em cima. Vou começar com índices máximos de motivação e tenho de dar continuidade a esse processo", acrescentou, a propósito do salto para os sub-23, que até já iniciaram o processo de exames médicos e provas físicas para o arranque da pré-temporada.