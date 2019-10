Claque 'Bracara Legion' exige demissão do vice-presidente do Sp. Braga

Os 'Bracara Legion', uma das claques do Sp. Braga, emitiu um comunicado onde exige a demissão de Hernâni Portovedo, vice-presidente do clube arsenalista. Em causa está a Assembleia Geral do clube, que decorreu no passado sábado, e que ficou marcada por uma suspensão pelo facto de o número de abstenções ter sido superior ao de votos a favor , isto no momento da votação do relatório e contas do clube, que encerrou o exercício com saldo positivo de 1,9 milhões de euros.Na altura, Hernâni Portovedo explicou à Lusa as incidências da AG: "Houve claramente um sentido de abstenção de um grupo muito bem delimitado e identificado que decidiu votar, não votando. Não houve nenhum pedido de esclarecimento, clarificação ou reserva em relação a nenhum dos itens apresentados, pelo que a direção achou que esse anormal procedimento por parte desse grupo, onde também se incluía o anterior candidato à presidência do clube António Pedro Peixoto, deveria ser melhor interpretado, pelo que solicitou a suspensão da AG por 10 minutos."Ora, a direção da claque 'Bracara Legion' reagiu em comuncado, demarcando-se "inequivocamente de toda e qualquer possível orquestração com vista ao condicionamento da gestão elencada pela direção do clube" e lançou o repto à direção do Sp. Braga, liderada por António Salvador. "É imperioso que a direção do Sporting Clube de Braga esclareça se se revê nas declarações do vice-presidente Hernâni Portovedo, que aproveitou o espaço mediático concedido na comunicação social, para trazer para público questões que deveriam ficar na esfera interna do clube, proferindo uma série inverdades e calúnias, arrastando o nome desta instituição que todos amamos para a lama", lê-se na nota divulgada no Facebook e enviada às redações."Esperamos que o presidente António Salvador tome uma posição clara sobre este infeliz episódio, não nos restando outra opção que não exigir consequências sérias sobre Hernâni Portovedo", refere ainda o comunicado."Depois de uma serie de acusações graves e infundadas publicadas na comunicação social, a direcção dos Ultras da Bracara Legion vê-se a bem da verdade, forçada a prestar um esclarecimento a toda a família Bracarense:- É convicção do grupo que as Assembleias Gerais querem-se muito participadas, com debate e escrutínio por todas as questões importantes do quotidiano do clube, e que as mesmas devem decorrer dentro de um ambiente sereno e respeitando todos os trâmites e regras duma instituição que se quer grande e democrática. Sublinhamos também, que os assuntos debatidos na AG devem conservar-se na esfera interna do clube, sendo que assistimos com profunda tristeza ao facto de esses mesmos assuntos terem sido trazidos para a praça pública.- Demarcamo-nos inequivocamente, de toda e qualquer possível orquestração com vista ao condicionamento da gestão elencada pela direcção do clube, bem como de tomar partido por quem quer que seja, numa futura disputa eleitoral, sejam quais forem as listas e respectivos candidatos.- Na passada manhã de sábado, estiverem presentes na AG do clube, várias dezenas de elementos do grupo, que é construído por homens e mulheres das mais variadas idades, categorias profissionais, ideologias politicas, crenças religiosas, etc. É recebida por nós, a afirmação de que fizemos parte de uma eventual orquestração com a intenção de atingir a direcção do clube, como um insulto à liberdade e à capacidade intelectual de todos os nossos membros. Alguns escolheram aprovar, outros entenderam por bem abster-se da aprovação do relatório e contas, em comum tiveram somente a liberdade de escolha!- É imperioso que a direcção do Sporting Clube de Braga esclareça se se revê nas declarações do vice-presidente Hernâni Portovedo, que aproveitou o espaço mediático concedido na comunicação social, para trazer para público questões que deveriam ficar na esfera interna do clube, proferindo uma série inverdades e calúnias, arrastando o nome desta instituição que todos amamos para a lama. Esperamos que o presidente António Salvador tome uma posição clara sobre este infeliz episódio, não nos restando outra opção que não exigir consequências sérias sobre Hernâni Portovedo.- Queremos esclarecer com toda a ligeireza possível esta situação, para que a paz e a harmonia voltem a reinar no seio do clube, para que seja possível, todos juntos, realizarmos mais uma época desportiva de sucesso em todas as secções e respectivos escalões do clube. Porque não somos por A ou B, o que nos move é um profundo amor pelo Sporting Clube de Braga!"