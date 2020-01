Claques do Sp. Braga boicotam jogo com o FC Porto

O Sp. Braga volta a competir já na próxima sexta-feira, às 19 horas, em casa do FC Porto, mas as claques arsenalistas deixaram a promessa de fazer boicote ao duelo diante dos azuis e brancos. Durante a primeira parte do desafio com o Tondela, ontem, foi exibida uma tarja na zona de uma das claques com uma mensagem a criticar a data do encontro com o FC Porto.

"O futebol à semana é a nossa morte. Basta! Sexta fazemos boicote", podia ler-se. A esta tarja juntaram-se ainda cânticos ofensivos dirigidos à Liga Portugal, algo que não é novidade no Municipal de Braga.

Rúben Amorim foi confrontado com esta posição na conferência de imprensa: "Não me compete a mim comentar. O que digo aos adeptos é que vamos tentar fazer um bom resultado no Dragão."