Claudemir abre via a Ryller

Claudemir contraiu uma entorse e contusão no tornozelo esquerdo no duelo com o Marítimo. Foi esta a avaliação realizada pelo departamento médico do Sp. Braga, ontem, na sequência da disputa de bola com Fábio China, que deixou o camisola 25 dos minhotos com muitas queixas, ao ponto de ter saído do terreno de jogo nos últimos minutos, quando as substituições já estavam esgotadas. O mais provável é Claudemir não voltar a jogar nos dois últimos jogos da temporada, diante do Boavista e Portimonense.

Visto que Fransérgio vai estar castigado na próxima jornada, tudo aponta para que Abel Ferreira dê a titularidade a Ryller frente ao Boavista, no Estádio do Bessa. O jogador, de 25 anos, não é titular desde janeiro passado, quando teve um ciclo de três jogos no elenco inicial dos arsenalistas. Desde então, tem sido a dupla Palhinha/Claudemir a predominar no meio-campo.