Claudemir ainda à parte

O Sp. Braga começou a trabalhar no relvado no dia de ontem, com dupla sessão de treinos. Os arsenalistas já contaram com Dyego Sousa, de regresso das férias, e o médio Claudemir fez trabalho no relvado mas à parte do restante grupo, ele que está na fase final da recuperação de uma lesão contraída nas últimas semanas da época anterior. Já o central Raúl Silva fez tratamento. Relativamente a Hassan, que está na CAN, a Federação do Egito confirmou que o avançado vai parar até uma semana devido a lesão no tornozelo direito.

Noutro plano, a Câmara Municipal de Braga foi condenada a pagar os “trabalhos a mais” ao consórcio que construiu o Estádio Municipal, o que pode chegar a 10 milhões de euros. Recorde-se que a venda do recinto irá a referendo após as eleições legislativas de outubro.