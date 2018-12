Claudemir é opção para jogo com o Benfica

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou este sábado Claudemir para a visita ao Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOSO médio defensivo brasileiro falhou os últimos dois jogos dos minhotos devido a lesão, mas está recuperado e é opção para Abel Ferreira para o jogo no recinto 'encarnado'.De fora ficam Raul Silva, castigado, assim como Xadas, Matheus e Lucas, lesionados.Sporting de Braga, terceiro classificado com 30 pontos, e Benfica, quarto com 29, defrontam-se no domingo, às 17h30 no Estádio da Luz, em Lisboa.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Pablo e Marcelo Goiano.Fransérgio, Claudemir, Ryller, Palhinha, Fábio Martins, Eduardo e João Novais.Esgaio, Dyego Sousa, Murilo, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.