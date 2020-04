Comemorações do centenário do Sp. Braga suspensas até final de agosto

Na sequência de todas as restrições associadas à pandemia da Covid-19, o Sp. Braga e a Comissão do Centenário decidiram suspender todos os eventos previstos no programa de comemoração do centenário do clube até ao final do próximo mês de agosto.





"Face às medidas impostas e às recomendações que devem prevalecer no que respeita à realização de grandes eventos e a grandes concentrações populares, o clube e a Comissão concluíram não estarem reunidas as condições para a realização das atividades previstas para os próximos meses", lê-se na nota emitida no site do Sp. Braga.O clube deixa aberta a porta ao reagendamento do programa, um possível passo que estará "sempre sujeito à avaliação contínua que está a ser feita à evolução do surto e às indicações dadas pelas autoridades".No passado dia 14 de março, tinham sido suspensas as atividades das comemorações até maio. Esse prazo é, agora, prolongado até ao final de agosto.