Com esta movimentação, o Sp. Braga, para além de uma expansão da marca que muito agrada a António Salvador, passa a dispor de instalações que podem ser preciosas para dinamizar ainda mais a formação. A recém-criada equipa de sub-23, por exemplo, vai competir em Fão e o objetivo é viabilizar, rapidamente, a realização de obras de ampliação do espaço.



O Centro Desportivo de Fão conta com três relvados, um deles com bancadas, mas o Sp. Braga pretende instalar mais dois. O plano passa também pela construção de um hotel e, ainda pendente do investimento da Câmara Municipal de Esposende, da criação de novas acessibilidades rodoviárias.



O Sp. Braga está muito perto de concluir o processo que vem sendo caracterizado como de ‘compra’ do Clube de Futebol de Fão. Trata-se de uma operação que tem sido gerida com pinças, e que Record tem procurado acompanhar desde abril último. Em concreto, os arsenalistas assumem a dívida de 1,3 milhões de euros do emblema dos Distritais da AF Braga e, sendo esse o principal benefício que recolhem, passam a controlar e gerir o Centro Desportivo de Fão, transformando-o numa extensão da Academia que foi erguida ao lado da Pedreira.O CF Fão, refira-se, continua a existir de forma autónoma no plano associativo, razão pela qual fonte oficial da SAD entende que a expressão ‘compra’ não é adequada. A agremiação de Esposende não participa na Divisão de Honra distrital de futebol sénior desde 2012/13, mas tem mantido em funcionamento equipas nos escalões de formação, tendo chegado a celebrar protocolos com o FC Porto, através do Dragon Force, e com o Gil Vicente. O que vai acontecer com esses jovens do Fão partir de 2018/19 ainda não se encontra definido.

Autor: Vítor Pinto