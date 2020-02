Conheça os 13 premiados da V Gala Legião de Ouro no Sp. Braga

Fique a conhecer os nomes dos 13 vencedores dos Guerreiros de Ouro, simbólico elmo dourado, distribuídos durante a V Gala Legião de Ouro, evento que reuniu todo o universo arsenalista no Theatro Circo e contou com a presença do Selecionador Nacional Fernando Santos, bem como Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.





Atleta Amador do ano:, vice-campeão nacional de estrada"É um privilégio poder receber este prémio. Sinto-me um guerreiro com satisfação e só tenho a agradecer todo o apoio da secção de atletismo", disse Luís Saraiva.Jovem atleta do ano:campeã nacional de Karaté"Agradeço a todos os treinadores, colegas de treino e ao presidente porque sem eles nada disto seria possível", disse Léa Barros.Atleta revelação do ano:, internacional português sub-19 de futsal"Sem as condições que o Sp. Braga proporcionou, bem como a confiança da equipa técnica ou o meu pai nada disto era possível", disse Ricardo Lopes.Guerreiro cidade desportiva:, internacional português sub-15"Agradecer em especial o reconhecimento deste prémio, mas também às equipas técnicas, aos meus pais e colegas de equipa. Neste momento sinto que todos os atletas têm condições para chegar à equipa profissional", disse Dinis Gama.Funcionário do ano:, elemento da equipa de comunicação"Gostaria de partilhar este prémio com todos aqueles que tive a oportunidade de trabalhar ao longo de todos os anos porque este reconhecimento é o reflexo do empenho de todos", disse Paulo Jorge Ferreira.Parceiro do ano:Ricardo Branquinho, director geral da Betano, não pôde estar presente para receber o Guerreiro de Ouro.Prémio Fidelização Corporate:"Há 22 anos, quando se deu início esta parceria, todos estavam longe imaginar este momento. O Sp. Braga tinha objetivos bem mais modestos e a Carclasse deixou de ser uma empresa regional. Junto somos a prova de que duas ideias de Braga podem ter impacto no panorama nacional", disse Hernâni Portovedo, director financeiro da Carclasse.Prémio carreira:, responsável pelo departamento de tecnologia"É difícil agradecer um prémio carreira em apenas um minuto. Fazer uma carreira ao serviço do Sp. Braga é para a vida. No próximo ano, o do centenário do clube, será o meu 25º ano nesta casa. Tem sido um privilégio acompanhar o crescimento deste clube", disse Álvaro Portela.Atleta do Ano:(natação)"Obrigado ao Sp. Braga, aos meus companheiros e treinadores por este reconhecimento de esforço", disse José Paulo Lopes.Futebolista do ano:"É com grande orgulho e satisfação que recebo este prémio. Quero dedicá-lo à minha mulher Cátia, que não pode estar aqui porque fomos mais pela segunda vez há pouco. Se sou um guerreiro ela também é uma guerreira pelo papel que desempenha. Quero também partilhar este prémio com os meus colegas, porque o futebol é um jogo colectivo e ninguém ganha nada sozinho", disse Ricardo Hora.Treinador do ano:(futebol feminino)"Estou um pouco sem palavras. Dedico este prémio à minha equipa técnica, às jogadoras que fizeram de mim um treinador campeão nacional e a todos os adeptos", disse Miguel Santos.Guerreiro de mérito:(Campeão Mundial de futebol de praia)"Orgulho receber este prémio que tenho de partilhar com os meus companheiros e treinadores. Obrigado ao Sp. Braga por me permitir ser profissional desta modalidade", disse Jordan Santos.Guerreiro de honra:(Selecionador Nacional)"Estou um pouco surpreso. É com muita honra que recebo este prémio do amigo António Salvador. Parabéns ao Sp. Braga pelo seu 99º aniversário, dar os parabéns a todos os premiados e à equipa de futebol do Sp. Braga pela conquista do primeiro troféu desta temporada. Fico a torcer por vocês nas competições internacionais, porque a nível interno não posso torcer por ninguém", disse Fernando Santos.