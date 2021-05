«Conquista da Taça de Portugal é um grito de revolta»

"A conquista da Taça de Portugal é considerada ainda um grito de revolta. Todos sabemos que questionaram as nossas capacidades, mas acreditamos sempre em nós, acreditamos sempre que íamos dar uma alegria a toda a Legião Bracarense", pode ler-se na newsletter do Sp. Braga, a última da temporada 2020/21, publicada esta quarta-feira.





O feito alcançado em Coimbra pela equipa de Carlos Carvalhal domina o texto, onde sobram os elogios ao coletivo: "A inspiração e o compromisso dos nossos atletas dentro das quatro linhas frente ao Benfica é algo que nos orgulha, que nos apaixona. A defesa do Matheus na primeira parte; o chapéu do Piazon no 1-0; a frieza do Ricardo Horta no 2-0 e a dedicação e superação de todos os nossos Gverreiros nas suas tarefas dentro de campo ficarão gravados para sempre na nossa memória. Mostraram que somos uma verdadeira equipa, uma verdadeira família."Num plano extra-futebol são igualmente evidenciadas as conquistas atingidas por atletas das outras modalidades, com especial destaque para o nadador José Paulo Lopes, que conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos: "Pela primeira vez na história, o nosso Clube terá dois atletas nos Jogos Olímpicos e um nos Paralímpicos. Obrigado, Tamila Holub, José Paulo e José Carlos Macedo. Vocês são um exemplo para todos os atletas."Depois de umas palavras dedicadas aos adeptos do Sp. Braga - "Vocês também são responsáveis por todos estes feitos" -, a newsletter fica, assim, concluída: "Os festejos terminaram. Hoje inicia-se a todo o vapor a preparação de 2021/22 e a nossa ambição é vencer. Seja onde ou contra quem for. Juntos. Sempre!"