Conselho de Arbitragem admite golo mal anulado ao Sp. Braga

O Sp. Braga venceu por 4-0 em Moreira de Cónegos, mas tudo começou com um golo de Ricardo Horta, logo aos 28 segundos da partida, a ser anulado pelo VAR por fora-de-jogo.





Os arsenalistas protestaram bastante em campo essa decisão, mas esta noite o Conselho de Arbitragem da FPF já veio assumir que houve uma falha que provocou a má avaliação por parte de António Nobre e Pedro Martins, respetivamente VAR e AVAR do encontro desta noite."A deficiente calibragem técnica das linhas de fora de jogo originou a má avaliação de um lance de ataque do SC Braga, aos dois minutos do jogo com o Moreirense FC. O jogador do SC Braga encontrava-se em jogo por 1,18 metros e não em fora de jogo", pode ler-se na conta do Twitter do CA da FPF."O lapso foi corrigido aos cinco minutos de jogo e os dois clubes foram informados pelo Conselho de Arbitragem no final da partida", refere ainda o Conselho de Arbitragem.