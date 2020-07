Conselho de Disciplina confirma suspensão de Rolando por um jogo

Está confirmada a ausência de Rolando do jogo de amanhã à noite, entre o Sp. Braga e o Aves, de acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF. O jogador vai mesmo cumprir um jogo de suspensão, depois de ter sido expulso frente ao Rio Ave, já em período de descontos, quando o árbitro Nuno Almeida considerou ter existido corte com a mão na área bracarense.





O Sp. Braga, tal como noticiámos, avançou com um pedido de despenalização do defesa-central, alegando que teria existido um erro por parte da equipa de arbitragem na avaliação desse lance. Todavia, o Conselho de Disciplina já avaliou a situação e já se pronunciou: "Decide-se julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida."Já hoje, ao início da tarde, Artur Jorge se tinha manifestado a favor da despenalização de Rolando, referindo mesmo que "era de todo sentado despenalizá-lo e reconhecer o erro que acabou por acontecer na jornada anterior".