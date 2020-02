Conselho de Disciplina mantém castigo a João Novais

João Novais vai mesmo falhar o encontro deste domingo entre o Sp. Braga e o Sporting, referente à 19.ª jornada da Liga NOS. O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, em comunicado, a suspensão de um jogo aplicada ao médio arsenalista na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense.





Conforme o nosso jornal havia noticiado, o Sp. Braga apresentou recurso da decisão emitida na última quinta-feira, na tentativa de que uma nova análise aos factos ocorridos pudesse resultar numa decisão favorável aos minhotos, permitindo a atuação de Novais no encontro deste domingo.Só que o Conselho de Disciplina da FPF, órgão liderado por José Manuel Meirim, já se pronunciou sobre o recurso, emitindo a seguinte decisão: "Julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, é inteiramente mantida a decisão disciplinar recorrida."João Novais tinha sido punido com um jogo de suspensão e multa de 261 euros, devido a uma entrada faltosa sobre o cónego Abdu Conté, nos últimos segundos da partida. O árbitro Manuel Mota puniu o jogador com cartão vermelho direto.