Convocatória para a receção ao Boavista sem Raúl Silva

O Sp. Braga já divulgou os convocados para o jogo deste sábado, frente ao Boavista e sem... novidades nas entradas, pois em relação ao confronto com o Santa Clara, realizado na Cidade do Futebol, apenas há a registar a saída de Raúl Silva.





O defesa-central brasileiro, recorde-se, viu o cartão vermelho no jogo com os açorianos e tem de cumprir castigo.Custódio Castro continua a não poder contar com os lesionados Tormena e Abel Ruiz e desta vez convocou 21 jogadores, sendo que apenas um vai ficar fora da ficha do jogo que agora já pode ter 20 jogadores.Eis os 21 convocados: Matheus, Bruno Wilson, Sequeira, Rolando, Wilson, Diogo Viana, Tiago Sá, André Horta, João Novais, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Fransérgio, Bruno Viana, Trincão, Esgaio, João Palhinha, Pedro Amador, Eduardo, Galeno e David Carmo.