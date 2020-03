Coronavírus: Sp. Braga suspende futebol de formação até aos sub-13

O Sporting de Braga tornou esta terça-feira públicas medidas preventivas por causa do Covid-19, nomeadamente a suspensão de todas as atividades dos escalões de formação de futebol até aos sub-13, inclusive, até 28 de março.

Além do futebol, estão ainda canceladas as atividades de todos os escalões de formação das modalidades, "excetuando as competições nacionais cuja organização não tenha sido alvo de suspensão".

A atividade em instalações desportivas que tenham sido interditadas pelas autoridades responsáveis também estará sujeita a interrupção, até indicação contrária.

O clube bracarense informa que estão encerradas as atividades lúdicas das suas escolas de natação, assim como suspensas as atividades do programa Sporting de Braga Fit.

"O Sporting de Braga continuará a monitorizar a evolução do surto Covid-19, em total sintonia com as autoridades competentes e prestará novas informações assim que tal se justificar", lê-se na nota.

