Covid-19: Gala 'Legião de Ouro' do Sp. Braga cancelada

A Gala 'Legião de Ouro', que este ano assinalaria o centenário do clube, não vai realizar-se devido à pandemia de covid-19, revelou esta sexta-feira o Sp. Braga que, ainda assim, vai atribuir os habituais prémios.

"Esta seria sempre uma decisão difícil de tomar, mas no ano que marca o centenário do nosso clube é ainda mais complicado chegarmos à conclusão de que não poderemos realizar um dos eventos mais importantes do ano, ainda para mais numa data tão simbólica", pode ler-se no site oficial do clube.

Os responsáveis do clube bracarense entenderam unanimemente que, "enquanto entidade de referência regional, nacional e internacional, o Sporting de Braga teria de continuar a ter o mesmo comportamento exemplar que tem demonstrado ao longo dos últimos meses".

Pelo que, "de forma a respeitar todas as medidas de prevenção, higiene e segurança, o Sporting de Braga decidiu não realizar este ano a habitual Gala 'Legião de Ouro'", que tem lugar normalmente no mês de janeiro.

Contudo, os 'arsenalistas' vão atribuir os prémios que distinguem atletas, funcionários, colaboradores, entidades e parceiros ao longo de 2020, o que será tornado público a 11 de janeiro.

Além das 12 categorias habituais, o Sporting de Braga decidiu acrescentar no ano do seu centenário, "e de forma absolutamente excecional", mais duas distinções: a de 'Guerreiro Centenário' e a de 'Guerreiro Reconhecimento Centenário'.

A cerimónia de entrega destes galardões será transmitida no dia 30 de janeiro através dos canais oficiais do Sporting de Braga.