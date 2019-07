Crislan apresentado nos japoneses do Shonan Bellmare

Crislan foi apresentado, nas últimas horas, no Shonan Bellmare, do Japão. O avançado brasilerio chega ao clube nipónico por empréstimo do Sp. Braga, depois de ter renovado com os minhotos até 2022, ele que tinha vínculo válido até 2020.





"Estamos muito felizes com o regresso do Crislan após oito meses de recuperação da cirurgia do ligamento cruzado. Estamos contentes com essa renovação com o Sp. Braga. Já tinha um ano, agora mais dois. E volta para o futebol japonês, onde o Crislan foi muito feliz", referiu Ricardo Valério, agente do avançado, em declarações reproduzidas pelo Globoesporte.O futebol japonês não é novidade para Crislan, que em 2017 representou o Vegalta Sendai e, em 2018, o Shimizu S-Pulse. Crislan, recorde-se, iniciou a presente pré-temporada com os arsenalistas, enquanto não era encontrado um novo clube.