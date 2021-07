Cristián Borja segue para o Alanyaspor por empréstimo do Sp. Braga

O Alanyaspor, clube que na última temporada ficou no 9º lugar da Liga Turca, anunciou a contratação do Cristián Borja. O jogador colombiano chega por empréstimo do Sp. Braga, estando contemplada uma opção de compra em definitivo.





?? Alanyaspor’umuza hos geldin Cristian Borja!



Kulübümüz, Braga’dan Kolombiyali sol bek oyuncusu Cristian Borja ile kiralik olarak bir yillik sözlesme imzaladi. pic.twitter.com/fe4gdNIF5I — Aytemiz Alanyaspor ?? (@Alanyaspor) July 9, 2021

O lateral-esquerdo, de 28 anos, teve a sua primeira experiência em Portugal em 2019, ao serviço do Sporting. A meio da temporada passada, o jogador transferiu-se para o Sp. Braga, clube com quem assinou até 2025, mas foi perdendo espaço nas escolhas de Carlos Carvalhal. Acabou a época com um golo em 17 partidas.O conjunto arsenalista continua assim a limar arestas em termos de plantel para 2021/22.