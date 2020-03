Custódio apresentado no Sp. Braga: «Valorizo jogadores felizes»

Custódio foi esta quinta-feira apresentado como treinador do Sp. Braga - onde vai render Rúben Amorim - e mostrou-se ciente da responsabilidade. Mas o antigo técnico da equipa de sub-17 dos minhotos garante estar preparado e já só pensa no jogo de amanhã, com o Portimonense.





"Tenho de agradecer esta grande oportunidade ao presidente. Quando o assunto é Sp. Braga, estarei sempre disponível para tudo. Temos uma das melhores estruturas em Portugal, preparadíssima para grandes sucessos. Sei a exigência, estou preparado para ela. Temos um grande plantel, uma grande equipa, grandes adeptos e com expectativas abraçarei este grande desafio", começou por dizer o técnico.Quando lhe perguntam se vale 10 milhões, garante que o seu foco é o próximo jogo. "Espero começar a dar uma grande resposta contra o Portimonense. Isto aconteceu muito rápido, mas o meu foco agora é esse. Não me falem de valores, rejeito isso completamente."Custódio sabe que a herança é pesada. "É natural, temos de ver que as coisas aconteceram, que não havia outro caminho. Pressão foi o que nos últimos dois dias dei aos meus filhos e à minha família. Um jogador ou um treinador do Sp. Braga está sempre pressionado por resultados. Hoje no Sp. Braga a filosofia é cada vez mais transversal, na continuidade num futebol que chame adeptos ao estádio e que os encha de orgulho. O plantel é de qualidade, temos grandes executantes que continuarão na senda das boas exibições."E como se define como treinador? "Já estive do outro lado, valorizo jogadores felizes. Assim interpretarão melhor tudo o que são ideias, vão proporcionar um futebol alegre e bonito, que esteja perto dos parâmetros que esta grande instituição exige", sublinha, referindo, depois que futebol se pode esperar da equipa minhota: "A minha ideia já ia muito nesse sentido [três centrais], já o fazia nos escalões de formação. As nuances vão ser incutidas aos poucos, bem como tudo o que gosto em termos de equilíbrio e de futebol de ataque."Custódio não quis alongar-se sobre a questão do curso de treinador: "O fundamental é focarmo-nos no que temos de fazer amanhã. Tentei falar com as pessoas para o que tem sido discutido sobre esse tema e a resposta tem sido negativa. Temos de compreender a vida de um atleta de alta competição, com dias e anos completamente ocupados. Cabe a quem está no topo dessas funções rapidamente mudar algo para que não seja demorado e se permita a nossa formação."