Custódio: as muitas fontes de inspiração e o privilégio de ter trabalhado com Abel

Custódio começou recentemente a carreira de treinador, saltando para a vaga deixada em aberto por Rúben Amorim, mas iniciou esta nova etapa já com várias ideias, bebidas de várias fontes de inspiração.





Um leque de treinadores a quem foi buscar referências que o técnico fez questão de revelar, em declarações ao site do Sp. Braga."Bebi muito e de muitas fontes, para mim foi um privilégio ter estado perto do Abel quando fui adjunto do SC Braga B e ele estava na equipa principal. Nessa fase, que foi importante para a organização da minhas ideias, percebi que há várias coisas que partilhamos. Não sei se está tudo inventado, a verdade é que o jogo não pára de evoluir e ninguém vai longe se quiser apenas copiar alguém. Nós, treinadores, estamos sempre à procura de fazer melhor e de fazer diferente. Não sou nem serei exceção", referiu, antes de acrescentar mais nomes à lista."Eu não era um jogador vazio, fui acumulando ideias, fui definindo uma forma de estar no futebol. Enquanto jogador, eu fui acumulando sabedoria, bebi muita coisa e fui guardando muita coisa por saber que isso me iria ser útil no futuro. Quando terminei a minha carreira, a tarefa era outra: pegar em tudo o que tinha e arrumar em gavetas. É normal que nos falem em referências, mas essa é só uma parte daquilo que nos forma enquanto treinadores. Eu se calhar até me lembro de nomes que não têm grande relação entre eles, mas é natural que fale dos portugueses e aí, como todos, tenho de referir o José Mourinho, o Jorge Jesus, o Paulo Fonseca, o Fernando Santos, por quem tenho muita estima, mas também o Manuel José, pela sua liderança e pela sua frontalidade, e o Vítor Oliveira, de quem aprecio muito a forma simples de comunicar e os bons trabalhos que tem feito", sublinhou.