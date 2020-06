Custódio comenta a nova realidade da Liga NOS: «Vejo o ritmo um pouco mais baixo»

Custódio comentou a forma como foi retomado o campeonato, que teve dois jogos disputados na noite de ontem, em Portimão e Famalicão.





"Vemos o ritmo um bocadinho diferente e, depois, falta o elemento fundamental, que são os adeptos. Se pudesse acrescentar algo, acrescentaria os adeptos, que fazem falta. Mas é necessário um sentimento de responsabilidade e os adeptos terão de ter uma aceitação do momento para que no futuro possamos ter adeptos connosco", começou por dizer."O que vejo é um ritmo um pouco mais baixo, jogadores a tomar decisões um bocadinho mais precipitadas, não conseguem ver o jogo da forma como conseguirão dentro de três semanas", apontou o treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa.A ausência de adeptos nos estádios pode, igualmente, fazer com que seja esbatido o fator casa. "Os adeptos têm um papel determinante nesse aspeto, não podemos negar. Cabe aos jogadores prepararem-se, temos falado do que é a ambição, a responsabilidade para o jogo, o gerir do jogo, e o que vem das bancadas é algo que não vão ter neste momento. O fator casa ficou um bocadinho mais longe neste sentido", assinalou.