Custódio: «Cometemos erros que nos penalizaram»

O Sporting de Braga perdeu (3-2) esta sexta-feira diante do Santa Clara, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro disputado na Cidade do Futebol e que assinalou o regresso das duas formações à competição depois de mais de dois meses afastadas devido à pandemia de Covid-19.





No final do encontro, Custódio Castro, treinador dos bracarenses, comentou a derrota sofrida diante de uma "boa equipa", que ficou sentenciada por uma sequência de "erros" que acabaram por penalizar a prestação dos minhotos."Sabíamos que o Santa Clara é uma boa equipa, mas cometemos erros que nos penalizaram. Sabemos muito bem o que temos de melhorar, sobretudo a atitude competitiva e agressividade, mas temos confiança total. Sabíamos que a retoma ia ser difícil e continuamos a acreditar nestes jogadores, nesta equipa. Têm toda a nossa confiança", começou por referir o técnico do Sp. Braga."Temos de melhorar a circulação da bola, o jogo posicional. A paragem deixou alguma incerteza, mas tenho confiança total na equipa e sei que nos vamos apresentar muito mais fortes nas jornadas que faltam.""Faz falta o ambiente, faz falta o público, mas sabemos o porquê desta situação. Esperemos que passe rápido e possamos ter novamente adeptos, sobretudo os nossos adeptos, no nosso estádio", finalizou.