Custódio concorda com as cinco substituições

Custódio concorda com a hipótese de a regra das cinco substituições por jogo que pode vir a ser implementada na retoma que está prevista para a Liga portuguesa.





Em declarações à TVI24, o treinador do Sp. Braga deixou esse registo: "Como sabem, comecei a época nos sub-17 e já estou bem dentro desse sistema. Atendendo à particularidade desta retoma, em que se vão jogar 10 jogos num curto espaço de tempo, acho que será uma ótima medida, bem como o facto de podermos ter mais opções no banco de suplentes, aumentando o número para os 23 como já se faz em algumas competições, como nos Mundiais e Europeus e penso que até também no campeonato italiano. Vejo isso com grande agrado, pois dará mais possibilidades aos jogadores de participarem. Seria ótimo para todos."Custódio falou ainda da "nova realidade" do plantel do Sp. Braga, que vai entrar recolhimento num hotel da cidade esta sexta-feira."Como já sabíamos que esta seria a fase mais crítica e os jogadores poderiam ficar mais expostos ao contacto social, optámos por esta solução. Foi uma proposta do presidente que logo todos concordamos e todos assumimos com grande responsabilidade. Não é uma situação ideal estar em estágio fechado e possivelmente até ao final da competição, mas na fase em que estamos achamos melhor e vamos avaliando daqui para a frente", destacou o técnico do Sp. Braga, justificando a medida: "Olhando para o que é o nosso objetivo, em que queremos contribuir para ser um exemplo de responsabilidade para esta retoma, queremos dar esta imagem do que podemos fazer pelo nosso país. Sinto os jogadores bastante confiantes e a verdade é que desde o início, dentro do protocolo interno que elaboramos, eles sentirem sempre esta segurança no trabalho que queremos transmitir. Quando assim é tudo se torna mais fácil e vejo-os com alegria e ambição de voltar à competição. Aliás, eles foram parte importante da solução que encontramos agora o que prova a cultura de responsabilidade que se vive no clube para que as datas que foram propostas sejam cumpridas."