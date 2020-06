Custódio: «Deixámos de acreditar»

No rescaldo da partida, Custódio, treinador do Sp. Braga, não escondeu a sua insatisfação com o resultado e com a exibição da sua equipa. "Sabíamos que o Boavista ia jogar fechado e apostar nas transições e que tínhamos de circular rápido a bola. Na primeira parte tivemos duas ou três oportunidades nas quais podíamos ter feito golo. Na segunda metade fomos mais lentos e fiquei insatisfeito com o facto de não termos continuado a acreditar na estratégia e de nos termos envolvido em quezílias", começou por afirmar.

Dando garantias de que a equipa vai fazer mais em termos exibicionais nas próximas jornadas, Custódio apontou já baterias para o embate com o Famalicão: "Temos de continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo, frente a um adversário direto na luta pela Europa."