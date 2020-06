Custódio e a derrota com o Rio Ave: «Estamos desiludidos com este resultado»

O Sporting de Braga somou, esta terça-feira, a terceira derrota desde a retoma do campeonato, ao perder (4-3) na visita ao reduto do Rio Ave, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, Custódio Castro lamentou "alguns erros" da equipa, que acabaram por ser "fatais" para o resumo do encontro."Estamos desiludidos com este resultado. Era um jogo difícil contra uma boa equipa, mas cometemos alguns erros que foram fatais.A entrada no jogo acabou por não ser muito boa, mas na primeira vez que fomos à baliza, marcámos. Equilibrámos e fizemos o 2-0", apontou o técnico bracarense."Inexplicavelmente sofremos três golos. Numa equipa como a nossa, com jogadores com qualidade e maturidade, isso não pode acontecer", finalizou.