Custódio e opção treinador: «Sempre me fascinou a razão do que fazíamos»

Custódio cresceu para o futebol como jogador, mas é como treinador do Sp. Braga que agora procura um lugar ao sol. Um novo rumo na carreira que não é, ainda assim, surpreendente, uma vez que o técnico se revela como um eterno estudioso do jogo e da estratégia.





"Onde nasceu o Custódio treinador? Eu diria que muito cedo, porque sempre me fascinou a razão do que fazíamos. Já com 22/23 anos eu sentia que tinha de perceber muito bem as coisas, mais do que muitos dos meus colegas, que porventura tinham uma competência e uma sensibilidade enormes para o jogo, mas não refletiam sobre ele, pelo que o que faziam era automático e vinha da grande aptidão que tinham enquanto jogadores. Com isto não me quero fazer mais do que ninguém, até porque felizmente tive companheiros também muito interessados e alguns deles deram bons treinadores, mas a verdade é que eu não gostava de fazer as coisas por fazer, gostava de saber porque é que as fazia", confidenciou o treinador dos arsenalistas, antes de se assumir como um apaixonado pela modalidade."O futebol deu-me muitas coisas, coisas muito importantes para mim e para a minha família, mas acima de tudo eu sou um apaixonado pelo jogo e por isso o futebol sempre foi muito mais do que a minha atividade profissional. Eu sei que hoje em dia o futebol nos abre imensos caminhos, seja no agenciamento, seja em muitas outras tarefas que eu sei que podia seguir para continuar ligado ao futebol, mas a mim nunca", sublinhou.E que tipo de treinador é Custódio no que diz respeito à relação com os jogadores? O próprio explica, dando como exemplo Sérgio Conceição e Paulo Bento. "Hoje sinto que os jogadores são muito reservados perante o treinador e eu não gosto disso, gosto de os pôr a falar, porque a minha forma de compreender o jogo era questionar, era falar, era procurar compreender. Como treinador, vou sempre puxar os jogadores para o diálogo e para a compreensão daquilo que fazemos, porque entendo que isso é fundamental. No SC Braga, por exemplo, gostava de discutir com o Sérgio Conceição, gostava de lhe pôr problemas. O Paulo Bento, que foi meu colega e depois meu treinador, também era alguém que estimulava esse debate", concluiu.