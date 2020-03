Custódio: «Estamos com saudades dos jogadores»

Custódio esteve, esta tarde, à conversa com os jornalistas através de um sistema de videoconferência, onde fez um relato de como têm sido estes dias de isolamento social devido ao surto de coronavírus.





"A forma como trabalhamos nestes dias reflete-se nesta conferência, com novas tecnologias. Tento tentado manter rotinas, fazer algum exercício e a partir daí trabalhar, em observação do que é o nosso jogo, os nossos princípios e análise de adversários. Tento estar em contacto com os jogadores, mandar-lhes mensagens, para saber como eles estão", começou por dizer.O treinador do Sp. Braga elogiou o comportamento do plantel no cumprimento das normas de segurança. "Os jogadores têm sido excecionais, têm cumprido todas essas normas de forma excecional. Com o tempo iremos ver o que vai acontecer. Também tentamos ser um bocadinho inovadores, tentamos que haja esta interação entre eles, com videoconferências, videotreinos, uma arma que temos usado e com sucesso", apontou.E nesses diálogos com os jogadores, também já foi transmitida uma mensagem de saudade: "Nós partilhamos vídeos com os jogadores, para verem o que estão a fazer bem ou coisas que têm de corrigir. Mas o vídeo, no fundo, foi para lhes deixar uma mensagem simples: Nós já estamos com saudades deles, de os ver. Que eles continuem a preparar-se com foco, sendo mentalmente muito fortes, porque um dia regressarão e desejamos que isso aconteça"."Eu vou falando com quatro ou cinco jogadores por dia, tentando inteirar-me da situação deles. Sou sempre alguém muito próximo dos jogadores. A minha forma de liderar será sempre essa. Neste momento estou muito preocupado com o bem estar deles, que não lhes falte nada. Tal como estou preocupado com o bem estar da minha família. Vou falar com eles todos de certeza", acrescentou ainda, que tem seguido a sua própria rotina à risca."Levanto-me muito cedo, tomo o pequeno-almoço, faço exercício, dedico algum tempo à minha família, coisas que não fazia antes. Dedico algum tempo à observação dos nossos comportamentos nas jornadas anteriores, adversários que vamos derontar quando isto recomeçar e também observação de jogadores que nos possam interessar na preparação da nova época. E depois gosto muito de ler", contou.