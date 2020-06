Custódio explica o lado bom da paragem competitiva

Custódio teve apenas alguns dias para trabalhar no relvado, antes da interrupção do campeonato devido à Covid-19. Nesse contexto, também há o lado positivo da questão, na ótica de Custódio.





"Naquilo que é o meu sentimento, acabou por ser benéfica, conhecemo-nos melhor e trabalhámos um ou outro aspeto que gostaria de ver melhorado. Mas é tudo teoria, vamos ver na competição se se confirma este sentimento que tenho", apontou."Isto assemelha-se a uma pré-época, mas acaba por não ser, porque não jogamos com outras equipas. É um facto que vamos entrar em competição e teremos mais noção, mas para já não sabemos como os adversários se irão apresentar", referiu ainda.Para o regresso ao campeonato, o Sp. Braga não irá poder contar com Abel Ruiz e Tormena, devido a problemas físicos. Mas Custódio não estabelece uma ligação direta dessas mazelas aos potenciais efeitos da paragem longa nos jogadores."Com muita pena minha não poderão jogar. Têm uma grandíssima qualidade e vão provar no futuro. Penso que todos os treinadores terão esse receio, tem sido um tema muito presente nos países onde a competição foi retomada, as lesões. Vemos a informação que vem da Alemanha ou Itália e isso deixa-nos receosos. Mas estas duas lesões não me parecem que tenham muito a ver com a paragem, são situações que podem acontecer a qualquer momento. A confiança é muito grande nesse aspeto. Que não venham mais prejuízos e mais lesões para nós", referiu o treinador dos arsenalistas.Custódio sublinhou ainda o quão importante será a medida das cinco substituições, que ainda não está em vigor em Portugal. "Sou defensor das cinco substituições, beneficia o futebol, o jogo, principalmente beneficia os jogadores. Após uma longa paragem temos de os proteger. É fundamental", sublinhou.