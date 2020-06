Custódio: «Fizemos tudo para ganhar»

Custódio estava desapontado com o ponto conquistado pelo Sp. Braga em Famalicão (0-0), mas mostrou-se confiante de que, a jogar assim, as vitória estão mais próximas.





"Fizemos tudo para ganhar. Assumimos as despesas e podíamos ter feito dois ou três golos. Com a confiança de quem trabalha como eles trabalharam, com agressividade e alguma qualidade, os golos vão aparecer. Não vivemos de vitórias morais, mas quem trabalha assim está mais próximo de vencer", atirou o treinador, elogiando a postura após o intervalo:"É esse Sp. Braga que queremos no futuro, de qualidade, bastante dinâmico, a controlar com bola e sempre equilibrado. O Famalicão praticamente não foi à nossa baliza na 2ª parte e isso prova a qualidade que temos, a nível de jogadores e da equipa."