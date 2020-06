Custódio: «Ganhar o dérbi seria muito importante»

O técnico do Sp. Braga, Custódio, reconhece a importância emocional que o dérbi do Minho com o V. Guimarães representa para os dois emblemas e até os reflexos que o desfecho pode originar, mas preferiu abordar a disputa pela vertente pragmática e sublinhou a linha de continuidade em perspectiva.

"Estes jogos são sempre especiais, mas também são mais três pontos em disputa. Sabemos a confiança que as vitórias trazem e como nos aproximam cada vez mais para o processo defendido", referiu o técnico do Sp. Braga, convicto num desempenho à imagem do que a equipa patenteou em Famalicão, mas com um epílogo distinto: "Se mostrarmos a mesma entreajuda e qualidade de jogo estaremos mais perto do nosso objetivo e ganhar seria muito importante para nós".