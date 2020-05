Custódio: «Gostava de repetir uma final europeia»

Foi há precisamente nove anos que FC Porto e Sp. Braga disputaram a final da Liga Europa, em Dublin, na Irlanda. Um golo de Falcão, de cabeça, pouco antes do intervalo, acabou por se revelar decisivo para a conquista do troféu por parte dos dragões, na altura comandados por André Villas-Boas.





Do lado do Sp. Braga, comandado por Domingos Paciência, jogavam figuras como Alan, Mossoró ou Custódio, atual treinador da equipa principal. "Se pudesse ter um desejo em prol do clube era que um dia pudesse voltar a repetir uma final europeia. É, sem dúvida, o expoente máximo de uma competição europeia, quando alcanças uma final. Fica para sempre em todos os que a disputaram e os adeptos", referiu Custódio, à Next."A tristeza foi imensa. Demorou muito a passar, só com reatar da época seguinte. Foi um mês terrível de tristeza. Fizemos tudo, mas ficou a tristeza de não conseguir colocar no museu o troféu", recordou.Certo é que o Sp. Braga até esteve perto de empatar esse jogo, nos instantes iniciais da 2.ª parte, mas Mossoró não conseguiu superar Helton. "Eu trocava um título meu por aquele golo. Fiquei a noite toda a chorar, fiquei deprimido, tive o consolo dos colegas, treinadores e o presidente também", contou Mossoró.