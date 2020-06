Custódio lança jogo com o Santa Clara: «Interpretar o plano com confiança e coragem»

No primeiro dia da retoma da Liga NOS, FC Porto e Gil Vicente perderam os respetivos jogos, eles que partiam para a jornada com melhor classificação em relação aos adversários, respetivamente Famalicão e Portimonense. Mas isso não desvia o foco do Sp. Braga, atual 3.º classificado e que vai medir forças amanhã com o Santa Clara.





"É um facto que, atendendo à classificação, as duas equipas que iam na frente saíram derrotadas. E é verdade que, olhando a um outro fator, as duas equipas que jogaram a casa venceram. Mas sabemos que na retoma tudo é uma incógnita. Mas a verdade, e falando do Sp. Braga, é que estamos confiantes e convictos do que temos de fazer. Concentramo-nos mais no adversário do que nos outros jogos, naquilo que é a nossa missão", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo que terá lugar na Cidade do Futebol."Antes de mais, acho que o Santa Clara teve um gesto em que - parece-me, vendo de fora - foi um agente facilitador na retoma. Temos de estar agradecidos pelo que eles têm feito pelo futebol, ao optarem por jogar no continente. Vai ser um bom jogo, um bocadinho incerto quanto ao que teremos após a retoma. Mas cabe-nos jogar o nosso jogo, interpretar o nosso plano que temos bem definido, com confiança e coragem. É o que pretendo dos jogadores", assinalou.Em relação ao grupo, Custódio sente os jogadores "bem, confiantes, ambiciosos". "Querem muito competir, sinto-os preparados e penso que, dentro do que é o nosso dia a dia, amanhã estaremos bem e lutaremos pelos três pontos", disse, antes de sublinhar o objetivo de conquistar o 3.º lugar."Os objetivos do Sp. Braga são claros, tenho falado algumas vezes que é olhar jogo a jogo, o grande desafio que será o jogo com o Santa Clara, em que queremos vencer os três pontos. Estamos concentrados no grande objetivo de manter o 3.º lugar. Olhando de forma mais larga para os 10 jogos, nós ñao podemos saltar adversários. Temos de encarar o Santa Clara com máxima confiança, máximo rigor e trazer os três pontos", referiu Custódio.