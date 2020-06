Custódio: «O Famalicão vai escondendo um bocadinho os objetivos...»

Na antevisão ao duelo do Sp. Braga em Famalicão, Custódio dirigiu algumas palavras ao conjunto de João Pedro Sousa, que pode igualar os guerreiros (e ficar com vantagem no confronto direto) em caso de vitória amanhã à noite.





"O Famalicão é uma belíssima equipa. Tem um grande treinador, vai escondendo um bocadinho os objetivos e é normal, pois não precisam de o assumir nem desta pressão. Mas todos vêem que é uma belíssima equipa, que luta pelos lugares europeus, é um facto", começou por dizer Custódio."Estrategicamente o Famalicão aborda o jogo em termos de pressão numa zona mais baixa do campo, resguarda-os um bocadinho mais, com bola vai tentando um jogo elaborado com os jogadores de qualidade que tem e é forte também nas transições. Fizeram 6 pontos nestas jornadas, o que os torna numa equipa confiante. Cabe-nos contrariá-los, com as nossas armas. Sabemos os jogadores que temos e será um bom jogo", acrescentou o técnico bracarense.Quando ao facto de o Famalicão ter um dos terceiros melhores ataques e a segunda pior defesa do campeonato, Custódio não se alongou muito na análise. "Já dei a minha opinião do Famalicão, nem seria elegante da minha parte esmiuçar a razão de sofrerem esses golos. Cabe-nos explorar o que vimos, seguir o plano de jogo e tentar fazer com que o Sp. Braga fique com os três pontos", assinalou.