Custódio: «O Sp. Braga está acima de qualquer treinador ou jogador»

O Sp. Braga perdeu os dois jogos desde o regresso do campeonato e viu o Sporting colar-se a si na luta pelo 3.º lugar e também pode ser alcançado pelo Famalicão, amanhã. Questionado sobre o aumento da pressão sobre a equipa e o próprio treinador no que toca à corrida pelo grande objetivo da época, Custódio respondeu assim:





"O Sp. Braga está acima de qualquer treinador ou jogador. É um facto que a distância para o Sporting não existe, estamos em igualdade, para os outros diminuiu. A pressão da classificação é maior, é um facto. O resto não é importante. O Sp. Braga está acima de qualquer treinador e qualquer jogador", apontou o treinador dos arsenalistas.Recorde-se que na temporada passada a reta final de época do Sp. Braga fez com que os arsenalistas perdessem o 3.º lugar para o Sporting, uma fase que foi apelidada na altura por António Salvador como "ponta final desastrosa" de campeonato.Custódio admite, simultaneamente, que pode haver alguma pressão extra sobre a equipa no dérbi com o Famalicão. "Se quero que aconteça? Não. Se inconscientemente pode acontecer? Pode. A mensagem é clara, do que me passaram e do que lhes passei. A confiança é máxima, quero que se divirtam", referiu