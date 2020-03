Custódio: «Podíamos ter feito mais um ou dois golos e isso agradou-me bastante»

O Sp. Braga venceu (3-1) o Portimonense, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro que ficou marcado pela estreia oficial de Custódio como treinador da formação bracarense.





No final do encontro, o técnico dos minhotos mostrou-se satisfeito pelo jogo realizado pela equipa e pela quantidade de oportunidades criadas. Relativamente ao esquema tático da equipa, Custódio afirmou que será para "manter".

"No geral, fizemos um bom jogo. Na primeira parte, a equipa mostrou boas dinâmicas, muito equilibrada, podíamos ter feito mais um ou dois golos, acabámos com três bolas nos ferros e isso agradou-me bastante", apontou.



Entrada na segunda parte

"Podíamos ter controlado mais o jogo e chegar mais juntos à frente, mas os caminhos estavam abertos e eles queriam fazer mais golos. Fomos uns justos vencedores e fizemos um jogo condizente com a nossa qualidade."

Consistência defensiva da equipa



"Temos grande dinâmica, jogamos bem, temos grandes jogadores, foi um golo desnecessário, mas acontece. Vamos trabalhar nos equilíbrios, mas não tira ponto de brilho à vitória."

Mesmo sistema de Rúben Amorim é para manter?



"É parecido com o que já apresentava ofensivamente nos sub-17, regra geral vamos manter o sistema, claro que com uma ou outra nuance, mas com tempo. A equipa é muito boa e está muito bem, a palavra é continuidade: de sucesso, de vitórias, do futebol que agrada aos nossos adeptos e que nos garanta os nossos objetivos no fim."

Impossibilidade de dar instruções no banco



"A mensagem chega ao campo e isso é o principal", finalizou.