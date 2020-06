Custódio quer dar prova da paragem benéfica

Custódio faz hoje apenas o segundo jogo ao comando do Sp. Braga, depois de quase três meses de interrupção devido à pandemia. Uma paragem que trouxe muitas restrições, mas o treinador dos minhotos também olhou para o lado positivo.

“Naquilo que é o meu sentimento, acabou por ser benéfica, conhecemo-nos melhor e trabalhámos um ou outro aspeto que gostaria de ver melhorado. Mas é tudo teoria, vamos ver na competição se se confirma este sentimento que tenho”, afirmou, em conferência de imprensa com todos os cuidados necessários no Estádio Municipal.

O treinador passou uma mensagem de confiança para o jogo com o Santa Clara, depois de, no primeiro dia da retoma, as duas equipas teoricamente favoritas segundo a classificação (FC Porto e Gil Vicente) terem perdido. “Sabemos que na retoma tudo é uma incógnita. Mas a verdade, e falando do Sp. Braga, é que estamos confiantes e convictos do que temos de fazer”, assinalou Custódio, comentando ainda o que viu no primeiro dia da retoma: “Um ritmo um pouco mais baixo e jogadores a tomar decisões um bocadinho mais precipitadas, não conseguem ver o jogo da forma como conseguirão dentro de três semanas...”

Rolando em estreia

A grande novidade na convocatória de 22 jogadores é Rolando, chamado pela primeira vez depois de ter chegado ao clube no final de fevereiro.