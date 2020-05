Custódio: «Queremos fazer história e juntar o 3.º lugar à Taça da Liga»

Custódio não tem dúvidas relativamente à ambição do Sp. Braga para a reta final da presente temporada: o foco está na conquista do 3.º lugar.





"Queremos fazer história, juntar o 3.º lugar à Taça da Liga, ganhando o máximo de jogos possível, que são 10", sublinhou o treinador do Sp. Braga, em resposta aos adeptos na rubrica 'Duas de Letra'."O grupo está preparadíssimo. Queremos começar bem e trazer os três pontos. Foram momentos difíceis, estes de quarentena, mas a verdade é que foi algo igual para todas as equipas. O importante é que estão bem e cada vez melhores. Se estamos preparados agora, no dia estaremos preparadíssimos para trazer os três pontos desse jogo [com Santa Clara] e dos encontros seguintes, para alcançarmos o que queremos, o 3.º lugar", acrescentou.Custódio comentou ainda a forma como os adversários se motivam para enfrentar os arsenalistas. "Hoje quem joga no Sp. Braga tem de ter esta noção. As equipas jogam contra o Sp. Braga com motivação extra, por ser um grande clube, com grandes jogadores. Nós temos de estar preparadíssimos para igualar esses fatores, porque na qualidade e a nível futebolístico nós estamos acima. É um fator emocional a que cada vez mais temos de nos adaptar", frisou.