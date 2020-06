Custódio: «Temos de nos centrar no que conseguimos controlar»

Custódio confia que a sua equipa vai resolver os problemas defensivos detetados no último jogo, frente ao Santa Clara. O treinador fez a antevisão ao confronto com o Boavista, deixando bem claro que tem de ser o coletivo a centrar atenções no que há para corrigir.





"Corrigimos tudo o que tínhamos a corrigir, mas temos de nos centrar no que que somos como equipa e tentar colocar o nosso foco no que conseguimos controlar. O que fui dizendo durante esta semana aos jogadores foi isso. O mais importante é que eles sintam o seu rendimento individual, pois dessa forma temos a certeza que isso nos vai levar a melhorar o rendimento da equipa. Obviamente que falámos sobre isso e sobre o que temos de melhorar, focando o que devemos fazer para ficarmos mais perto do que queremos para este jogo. Não tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer."Se o Rolando vai jogar ou não, amanhã sabe-se... Quanto à questão dos golos sofridos, isso não é só uma questão defesa é uma questão de equipa. Sabemos disso, está detetado e todos que os bons ataques ganham jogos e as grandes defesas ganham campeonatos. É um facto que temos de ser mais fortes no momento defensivo, mas isso depende de toda a equipa e não só da defesa. Todos os jogadores do Sp. Braga sabem o que fazer em campo em todos os momentos e isso é que é fundamental."Não era só eu que dispensava, acho que todos nós dispensaríamos até pelas circunstâncias em que isto aconteceu. Mas o meu foco não pode ser só o que se passou com o Santa Clara. O importante é centrar a equipa no que vem à frente. Estamos todos em pé de igualdade e nós sabemos o que temos de fazer e quais são os nosso objetivos. Isso é que é fundamental. Se o nosso foco for no imediato estaremos mais perto do que é o nosso objetivo.""Tivemos de olhar para as equipas adversárias desde o início, mas claro que a nossa referência é o último jogo. O Boavista fez um bom jogo. É uma equipa agressiva que criou muitas oportunidades e podia ter tido outro resultado, tal como nós. Esperamos esse Boavista agressivo, algo cultural no clube e cabe-nos contrariar com o nosso jogo em posse agressiva. O nosso plano de jogo está elaborado, os jogadores têm acesso a ele e sabem o que fazer para podermos conseguir o que queremos do jogo""Claro que todos gostaríamos de ter os adeptos. Vai ser o nosso primeiro jogo à porta fechada em nossa casa, mas quem tem ambições como as que temos no Sp. Braga tem de estar motivado para isso, quem tem a qualidade que temos tem de estar sempre motivo. Não nos faltam motivos para estar a top. Os adeptos fazem-nos falta, mas as contingências levaram-nos a isto e temos de jogar."Já falamos disso em conferências anteriores e o nosso grande objetivo é reforçar o terceiro lugar.""Como já disse anteriormente, é um problema da equipa. Sabemos o que queremos no jogo e controlar o jogo com a bola, mas nem sempre isso acontece. No último jogo, por exemplo, 35 por cento do jogo não tivemos a bola e temos de ser muito mais competentes e agressivos nesse momento, mas isso é um problema da equipa no geral. Tenho a certeza que vamos resolver isso e quando resolvermos vamos marcar mais golos, pois somos uma equipa que vai estar sempre à procura do golo.