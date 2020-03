Dança de treinadores rende 12,5 milhões ao Sp. Braga

Faltam poucos meses para o final da temporada e a SAD de António Salvador teve de encontrar, uma vez mais, um novo treinador para a equipa principal. Custódio sucede a Rúben Amorim, que rendeu Sá Pinto, o eleito após a saída de Abel Ferreira.

Em menos de um ano, este é o quarto treinador do Sp. Braga, mas há outras contas a fazer – as monetárias. Abel Ferreira saiu para os gregos do PAOK a escassos dias do arranque dos trabalhos de pré-temporada e a troco de 2,5 milhões de euros, conforme o Sp. Braga comunicou à CMVM na altura. Rúben Amorim sai para o Sporting, que desembolsa 10 milhões de euros para concluir a operação, o que resulta num encaixe de 12,5 milhões de euros para a SAD, apenas em treinadores desde o último verão.





Esta espécie de dança das cadeiras técnicas até pode obrigar a SAD a encontrar alternativas em pouco tempo, mas revelou-se proveitosa a nível financeiro, sobretudo a saída de Rúben Amorim.