Ao que Record apurou, Danilo assinou, ontem, pelos franceses do Nice a título definitivo, isto já depois de ter efetuado os exames médicos. Aos cofres da SAD do Sp. Braga deverá chegar um valor a rondar o milhão de euros, uma vez que a esmagadora maioria do passe do médio pertencia à Gestifute.

Confiante que Danilo vai triunfar na Ligue 1, e provar todas as qualidades que fizeram dele uma estrela da seleção sub-20 do Brasil, a Gestifute salvaguardou-se ao garantir uma percentagem numa futura venda.

