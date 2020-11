David Carmo após a renovação: «Sinto-me bem aqui e o meu objetivo é dar tudo pela equipa»

David Carmo renovou com o Sp. Braga até 2025 e, em declarações aos meios de comunicação do clube, revelou estar radiante. O central de 21 anos está muito focado na equipa acredita que o grupo de Carlos Carvalhal "ambicionar coisas muito altas".





David Carmo: «Sinto que as pessoas dão valor ao meu trabalho» David Carmo: «Sinto que as pessoas dão valor ao meu trabalho»

A carregar o vídeo ...

"Fico muito feliz e sinto-me em casa. Sinto que o Sp. Braga acredita em mim e que as pessoas dão valor ao meu trabalho. O que eu tento fazer é ajudar ao máximo o clube e é isso que vou procurar fazer nos próximos 5 anos"."Desde a primeira vez que fui ao estádio que o meu sonho era jogar lá, representar o Sp. Braga e conquistar muitas coisas pelo clube, como já aconteceu na época passada"."Sabemos a dimensão do Sp. Braga e o trabalho que o clube tem feito ao apostar nos jovens da formação. Com a preparação que tive durante estes 5 anos, sinto que a minha adaptação à equipa principal e a minha afirmação foi um processo mais fácil"."Não gosto de me chamar exemplo mas sim uma prova que é possível, que se trabalharem têm todas as condições dentro e fora de campo para conseguirem agarrar as oportunidades. Acho que um jogador da formação do Sp. Braga tem cada vez mais responsabilidade porque o Sp. Braga é um clube grande e isso nota-se pelas chamadas às seleções jovens e pelos resultados que tem tido nos campeonatos. O Sp. Braga é cada vez mais uma das melhores formações de Portugal"."Estes primeiros jogos senti-me muito bem, o grupo é fantástico e temos um balneário incrível. Sinto-me bem aqui e o meu objetivo é jogo a jogo, semana a semana, dar tudo pela equipa e o sentimento que eu tive no ano passado a festejar a Taça da Liga também é o sentimento que quero ter este ano"."Já deu para ver que temos uma equipa fantástica, que pudemos e temos de ambicionar coisas muito altas porque já provámos que somos capazes e tenho a certeza que vamos dar muitas felicidades aos adeptos".