David Carmo arrisca paragem de pelo menos quatro meses

David Carmo tem uma fratura bimaleolar do tornozelo direito. O defesa-central do Sporting de Braga, que se lesionou com gravidade esta quarta-feira durante a partida diante do FC Porto, na sequência de um lance com Luis Díaz - extremo do FC Porto que acabou por ser expulso após o choque -, poderá enfrentar uma paragem de pelo menos quatro meses.