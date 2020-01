David Carmo chamado no Sp. Braga e Xadas de fora da convocatória para o Dragão

O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, convocou esta quinta-feira David Carmo para a deslocação ao terreno do FC Porto, sexta-feira, da 17.ª jornada da Liga NOS, e deixou Xadas de fora.

O jovem defesa central David Carmo, habitual titular da equipa B dos minhotos e campeão europeu sub-19 por Portugal em 2018, é a principal novidade numa lista de convocados onde também se destacam os regressos de Sequeira, que falhou o último jogo (vitória por 2-1 sobre o Tondela) devido a lesão, João Novais e Tiago Sá.

De fora, por opção do técnico, ficaram Murilo, Pablo e Xadas.

Sp. Braga, quinto classificado, com 24 pontos, e FC Porto, segundo, com 41, defrontam-se a partir das 19:00 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Raul Silva, Sequeira e David Carmo.

Médios: Palhinha, Fransérgio, João Novais, André Horta.

Avançados: Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.