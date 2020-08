David Carmo elogia o Sp. Braga: «Qualquer jogador do país quer ter oportunidade aqui»

David Carmo chegou à equipa principal do Sp. Braga visto como uma grande promessa, na época passada, e acabou por estabelecer-se como uma certeza. O jovem defesa-central, que chegou aos arsenalistas em 2015/16 para os sub-17, subiu a pulso e acabou por conseguir afirmar-se, tornando-se em mais um nome a passar dos escalões de base à equipa A.





Uma oportunidade que o próprio garante ter sido um sonho concretizado. "Desde que cheguei aqui, e conhecendo a equipa do Braga e a história que tem, sempre foi um objetivo. Qualquer jogador do país quer ter a oportunidade de jogar na equipa principal do Sp. Braga. Sempre foi o meu objetivo principal na formação e fico feliz por alcançá-lo", referiu, em declarações aos meios oficiais arsenalistas.O passado recente do clube tem sido marcado por uma forte capacidade para potenciar vários jogadores e lançá-los para outros patamares. Francisco Trincão é o maior exemplo desse novo paradigma, mas há outros casos, como os de Bruno Jordão e de Pedro Neto. E é precisamente a estes exemplos que Carmos recorre para deixar vários elogios ao clube."Temos muitas provas vivas de jogadores que passaram aqui e estão em grandes clubes. Temos uma academia fantástica, condições fantásticas e temos qualidade. Muito bons jogadores, que são muito bem acompanhados e fico feliz por isso", sublinhou.Outro jogador que chegou a Braga para representar os juvenis e que entretanto chegou também à equipa principal foi Samuel Costa. O jovem médio estreou-se na formação A no final da temporada passada e faz parte das opções para o novo ano, estando muito satisfeito por esta subida na carreira. "Já estou aqui no Sp. Braga desde juvenil B. Foi sempre o objetivo, apesar de nem sempre acreditar. Mas o trabalho esteve sempre presente. Conseguir da maneira que conseguimos, ganhando ao porto e conseguindo o terceiro lugar, foi um sonho", apontou.