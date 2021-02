David Carmo entra na agenda do Real Madrid

Apesar de estar afastado dos relvados até final da temporada, devido à lesão sofrida diante do FC Porto, David Carmo continua a ser notícia lá fora pelo interesse dos grandes clubes europeus. Depois de no mercado de inverno ter visto falhar a sua saída para o Liverpool, agora de Espanha surgem informações de que o Real Madrid também segue atentamente os seus passos, isto após terem chegado ao clube "relatórios bastante positivos" elaborados pelos olheiros responsáveis por observar os possíveis reforços.





Visto pelo 'AS' como um "portento físico", David Carmo poderá custar aos cofres merengues uma verba em torno dos 25 milhões de euros, metade da verba que os madrilenos pagaram por Éder Militão em 2019. Por outro lado, escreve o mesmo jornal, António Salvador mantém uma boa relação com Florentino Pérez, algo que faz os minhotos dar "prioridade absoluta" aos espanhóis no caso de haver um eventual leilão no mercado de verão.Lembre-se que os merengues podem no final da época perder Sergio Ramos, já que o capitão está em final de contrato, algo que os faz olhar ao mercado em busca de novos nomes para o eixo defensivo. David Carmo, ao que parece, é um dos mais bem cotados...