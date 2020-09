David Carmo: «Importante é dar minutos a todos»

David Carmo, central do Sp. Braga, concordou com o companheiro Fransérgio na hora de avaliar o desafio frente ao Benfica no Estádio da Luz. O resultado poderia ter sido melhor, mas o trabalho invisível visando o arranque da Liga foi feito com qualidade.

"O mais importante é simular os processos e usar as táticas que o mister pede, assim como imprimir o ritmo de jogo pretendido", iniciou.

"O mais importante é o ritmo de jogo e dar minutos a todos, de forma a começar bem a Liga", registou, antes de assegurar que já estava de olhos postos no próximo treino.