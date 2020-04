David Carmo lembra estreia no Dragão: «Fui aquecer e fiquei logo cansado»

David Carmo, de 20 anos, é mais um produto da formação do Sp. Braga e estreou-se na equipa principal no dia 17 de janeiro deste ano, quando os guerreiros do Minho foram ao Dragão derrotar o FC Porto por 2-1. Um momento marcante para o jovem defesa-central.





"Estou cá há cinco anos, mas só agora comecei na equipa principal. A estreia no Dragão não começou da melhor maneira, com um penálti...", disse logo David Carmo, por entre muitos risos, em referência ao castigo máximo que, na altura, permitiu ao FC Porto empatar a partida. "Mas foi bonito, depois, ir festejar com os adeptos no fim do jogo, foi lindo, muito bom", apontou, em resposta aos adeptos no Facebook do clube."Eu estava a ir para o balneário e o míster Rúben Amorim disse 'Carmo vai aquecer'. Fiquei com uma certa ansiedade e fui logo aquecer como se não houvesse amanhã. Fiquei logo cansado e o peito começou a apertar", relatou David Carmo, que descreveu um pouco as suas características enquanto futebolista."O meu pensamento é meter sempre a equipa à frente, eu jogo para a equipa. Não é para me mostrar. Para um defesa, em primeiro lugar há que não sofrer golos. Eu sou agressivo, bom no jogo aéreo, gostava de fazer mais golos... Estou a tentar transportar isso para o jogo. Tenho qualidade de passe e na nossa forma de jogar, sempre com posse, posso ajudar a equipa", disse, interrompido no meio por Wilson Eduardo, que revelou a frequência com que David Carmo marca golos no treino em situações de bola parada.David Carmo admitiu ainda que gosta de atuar ao lado de Bruno Viana. "Gosto de todos. Mas gosto de ter o Bruno Viana ao lado, pela maneira como ele me obriga a estar ativo no jogo, é sempre honesto e repreende quando é preciso e obriga-me a estar sempre atento. Tranquiliza-me muito", disse Carmo, tendo recebido resposta bem humorada de Wilson Eduardo: "Já o Raúl Silva dava-te mais na cabeça..."David Carmo não quer ser comparado com Trincão, que vai jogar no Barcelona na próxima temporada. "Não procuro ser o próximo Trincão, procuro ser o David Carmo, ter o meu caminho e não ser comparado", referiu, já depois de ter recordado o momento mais difícil da ainda curta carreira."Quando fui expulso num jogo de juniores do Sp. Braga aos 19 minutos. Foi um momento estúpido em que agredi, entre aspas, um jogador. Foi um momento de aprendizagem e tenho dado valor a isso", assinalou.O central do Sp. Braga também alimenta a esperança de, um dia, jogar pela Seleção A. "É um objetivo que tenho, mas tenho é de focar-me no que eu controlo, em trabalhar e dar o máximo. A decisão do selecionador eu já não controlo", disse David Carmo, que pertenceu à turma das quinas que se sagrou campeã da Europa em sub-19, há dois anos.