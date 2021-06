David Carmo na órbita do Inter de Milão

David Carmo foi colocado na órbita do Inter de Milão, recentemente consagrado campeão de Itália. Segundo o portal italiano 'Onefootball', o central de 21 anos é o mais recente nome entre os potenciais alvos.





A mesma fonte recorda que David Carmo esteve a um passo de rumar ao Liverpool na janela de transferências de janeiro, mas o Sp. Braga não aceitou a proposta apresentada pelos 'reds'.David Carmo, recorde-se, tem contrato com o Sp. Braga até 2025 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.O Inter de Milão estará atento a David Carmo há algum tempo. O jogador está a recuperar de uma fratura no tornozelo direito, contraída em jogo diante do FC Porto, no passado dia 10 de fevereiro.