Dérbi do Minho ainda mexe: Sp. Braga defende que Suliman devia ter sido expulso

"Após várias repetições, dos mais diversos ângulos, conseguimos perceber as razões que motivaram as expulsões de David Carmo, de Jorge Fernandes (VSC) e até de Fransérgio, mas não há repetição alguma que nos explique o porquê de Suliman (VSC), mesmo com a possibilidade de se recorrer ao VAR, só ter recebido um ‘dócil’ amarelo", pode ler-se."Das duas uma: ou aquela primeira cena, em que Suliman vai tirar satisfações a David Carmo de forma extremamente agressiva (sendo este o rastilho para tudo o resto), foi apenas fruto da imaginação coletiva, ou então houve mesmo uma diferença gritante nos critérios", acrescentam os arsenalistas.O Sp. Braga enalteceu ainda a conquista de mais um triunfo em Guimarães, num jogo que foi decidido com um golo solitário de Esgaio."Tradição e Critério. Na visita a Guimarães, o SC Braga respeitou escrupulosamente a primeira: conquistou mais 3 pontos no campeonato, apelando à raça, caráter e coração de uma equipa que tem dado provas sistemáticas de qualidade e capacidade de superação. Ganhar no D. Afonso Henriques? Desfecho natural nos últimos anos: em seis épocas, cinco vitórias e um empate. Missão cumprida.No entanto, o respeito do SC Braga pela tradição não teve equivalência no respeito que alguns elementos do jogo tiveram pelo... critério. Após várias repetições, dos mais diversos ângulos, conseguimos perceber as razões que motivaram as expulsões de David Carmo, de Jorge Fernandes (VSC) e até de Fransérgio, mas não há repetição alguma que nos explique o porquê de Suliman (VSC), mesmo com a possibilidade de se recorrer ao VAR, só ter recebido um ‘dócil’ amarelo.Das duas uma: ou aquela primeira cena, em que Suliman vai tirar satisfações a David Carmo de forma extremamente agressiva (sendo este o rastilho para tudo o resto), foi apenas fruto da imaginação coletiva, ou então houve mesmo uma diferença gritante nos critérios. Independentemente de tudo, o mais importante foi feito.Mas se o SC Braga deu provas inequívocas de qualidade dentro de campo tanto no jogo Europeu com o AEK Atenas como no encontro frente ao V. Guimarães, o que dizer da resposta dos nossos fenomenais adeptos?Na Liga Europa, demonstração total e absoluta de civismo e responsabilidade social, dando uma imagem muito importante a Portugal e ao Mundo da capacidade do futebol em organizar eventos com público. Que as imagens das bancadas do Municipal de Braga sejam usadas para provar de forma cabal à DGS que é possível organizar grandes eventos respeitando todas as regras de segurança, higiene e distanciamento social.Sobre a forma como a equipa foi apoiada na partida para Guimarães, apenas uma palavra poderá definir o sentimento geral de toda a comitiva: orgulho. Quem não sente, não entende!"